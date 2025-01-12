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Мастер-класс по созданию календаря

Большой Тишинский переулок, 24

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Коллажная мастерская и литературный клуб «Вырезка» приглашает тебя создать собственный календарь на 2025 год. На этом занятии ты соберёшь все счастливые моменты ушедшего года, продумаешь цели на грядущий год и оформишь всё это в уникальный коллаж. Что тебя ждёт? — Творческий процесс создания коллажей в кругу единомышленников; — Воспоминания о лучших моментах 2024 года; — Обсуждение целей на 2025 год; — Возможность выразить свои эмоции через искусство. Продолжительность примерно 2,5 часа. Все материалы для творчества будут предоставлены. Записаться на встречу можно в Telegram: https://t.me/vyrezka00 (оставь комментарий под постом-анонсом) или в личных сообщениях организатора @milananovgorodtseva

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