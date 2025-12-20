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Мастер-класс по созданию и росписи игрушек к Новому году

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Увлекательная сказка — воркшоп про историю создания советских ёлочных украшении?. Главные герои: стеклянные, ватные, бумажные и деревянные ёлочные игрушки. Тебя ждут картонажные стрекозы, Аи?болит на пружинке, крот с тросточкои? и многие другие чудесные персонажи. А также ты узнаешь рассказы про авторов и производства, как приходили идеи, с чем приходилось работать, и как в 30-е годы советская ёлочная промышленность зародилась с нуля — на лампочках, проволке, ртути и зелёнке. В конце из подручных средств попробуешь повторить подвиги советских мастеров, а с самыми усидчивыми раскрасят стеклянные шары, которые потом можно будет забрать домои? и повесить на е?лку.

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