Увлекательная сказка — воркшоп про историю создания советских ёлочных украшении?. Главные герои: стеклянные, ватные, бумажные и деревянные ёлочные игрушки. Тебя ждут картонажные стрекозы, Аи?болит на пружинке, крот с тросточкои? и многие другие чудесные персонажи. А также ты узнаешь рассказы про авторов и производства, как приходили идеи, с чем приходилось работать, и как в 30-е годы советская ёлочная промышленность зародилась с нуля — на лампочках, проволке, ртути и зелёнке. В конце из подручных средств попробуешь повторить подвиги советских мастеров, а с самыми усидчивыми раскрасят стеклянные шары, которые потом можно будет забрать домои? и повесить на е?лку.