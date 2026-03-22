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Мастер-класс по сканографии

Фотолаборатория Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2300₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Знаешь, как превратить обычный сканер в волшебный фотоаппарат? На этом мастер-классе тебе покажут! Научишься: — Создавать композиции прямо на стекле сканера — Работать с цветом и светом в реальном времени — Превращать цветы, листья и самые обычные предметы в цифровые шедевры с помощью глитчей Идеально для: — Художников, экспериментирующих с техниками — Блогеров, ищущих уникальный контент — Всех, кто хочет творить без фотоаппарата!

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