Знаешь, как превратить обычный сканер в волшебный фотоаппарат? На этом мастер-классе тебе покажут! Научишься: — Создавать композиции прямо на стекле сканера — Работать с цветом и светом в реальном времени — Превращать цветы, листья и самые обычные предметы в цифровые шедевры с помощью глитчей Идеально для: — Художников, экспериментирующих с техниками — Блогеров, ищущих уникальный контент — Всех, кто хочет творить без фотоаппарата!