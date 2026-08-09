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Мастер-класс по садовому букету с дегустацией вина

улица Сретенка, 4

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Профессиональный флорист проведёт познавательную лекцию о фермерских цветах, их особенностях и сочетаемости, а затем обучит участников классической спиральной технике сборки живых садовых букетов. В программе — камерная дегустация вина с сомелье: бокалы за работой и игристое на входе. Каждый гость унесёт с собой собственный букет из георгинов, веток малины, львиного зева, эустомы и паникума. Все материалы и вино включены в стоимость. Количество мест ограничено. Забронировать место можно по телефону или в ТГ.

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