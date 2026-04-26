Сможешь прикоснуться к миру тишины через русский жестовый язык — уникальный, красивый и невероятно выразительный способ общения. На мастер-классе ты: — Узнаешь, чем язык жестов отличается от жестового языка; — Познакомишься с культурой глухих и слабослышащих; — Выучишь базовые жесты для знакомства и общения; — Научишься прописывать дактилем своё имя; — Поиграешь и пообщаешься без слов, только с помощью рук и мимики. Опыт в изучении языков не требуется.