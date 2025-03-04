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Мастер-класс по ручной лепке из керамики или самозастывающей глины

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53, подъезд 1, 3 этаж, 317 каб.

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Завершение:

от 350₽ до 1500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Погрузись в процесс создания чего-то особенного своими руками. Лепка — это не только творчество, но и возможность расслабиться, раскрыть себя и насладиться уютной атмосферой. Что выбрать? Керамика — для тех, кто хочет создать водостойкое изделие (например, кружку или тарелку), которое потом можно обжечь. Обжиг оплачивается отдельно, в зависимости от изделия. Самозастывающая глина — идеально для тех, кто хочет сделать декор, подсвечник или другие милые детали. Не требует обжига и готово уже через 24 часа. На мастер-классе ты познакомишься с основами лепки, изготовишь и покрасишь одно несложное изделие, например, кружку или подсвечник. Продолжительность 2 часа. Стоимость участия 1500 рублей. Если ты уже знаком с лепкой, можешь воспользоваться форматом «Коворкинг». Приноси свои идеи и воплоти их в жизнь с материалами и инструментами, которые есть в мастерской. Опытные мастер всегда готовы подсказать по технике лепки. Стоимость работы в «Коворкинге» 350 рублей/час. Для твоего комфорта на площадке есть: чай, кофе и уютный уголок для отдыха.

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