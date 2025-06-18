На мастер-классе ты познакомишься с основами лепки, изготовишь и покрасишь одно несложное изделие, например, кружку или подсвечник. Лепка — это не только творчество, но и возможность расслабиться, раскрыть себя и насладиться уютной атмосферой. Что выбрать? Керамика — для тех, кто хочет создать водостойкое изделие (например, кружку или тарелку), которое потом можно обжечь. Обжиг оплачивается отдельно, в зависимости от изделия. Самозастывающая глина — идеально для тех, кто хочет сделать декор, подсвечник или другие милые детали. Не требует обжига и готово уже через 24 часа. Продолжительность 3 часа. Стоимость участия 1 500 р. Если ты уже знаком с лепкой, можешь воспользоваться форматом «Коворкинг». Ты можешь прийти со своими идеями и воплотить их в жизнь с материалами и инструментами, которые есть в мастерской. Стоимость работы в «Коворкинге» 350 рублей/час. Для твоего комфорта на площадке есть: чай, кофе и уютный уголок для отдыха.