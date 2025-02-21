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Мастер-класс по росписи свечей

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53, подъезд 1, 3 этаж, кабинет 317

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Роспись свечей — это возможность расслабиться, окунуться в атмосферу уюта и создать уникальное украшение для твоего дома или подарок близким. Мастер-класс подойдёт для всех, особенной подготовки не надо. Ты узнаешь основные техники росписи свечей, создашь и задекорируешь свечи в индивидуальном стиле — от минимализма до узоров как в сказке. Продолжительность 2 часа. Необходимо предварительно записаться.

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