Bless wood и тайм-кафе «Греча» приглашает тебя в мир творчества и тепла. Зима — время для уюта, вдохновения и подарков, которые согревают сердце. Приходи на мастер-класс по росписи домиков с рельефным асимметричным сердцем. Что тебя ждёт: — Уютная атмосфера и отличная компания — 2 зала для проведения мастер-класса (взрослый и детский) — Настольные и разговорные игры для всех желающих — Бесплатные напитки (чай/кофе) и угощения — Возможность написать пожелание на обратной стороне —подарок станет по-настоящему личным. — Море вдохновения, уютная атмосфера и новые эмоции. Почему это идеальный подарок? Домик станет не только украшением, но и держателем для фото, визиток или милых записок. Можно оставить себе или подарить любимым на День Святого Валентина, чтобы сказать «Ты особенный!» Мастер-класс будет проходить 2 дня: 25 января, в субботу, для участников от 8 до 18 лет. 26 января, в воскресенье, для участников от 18 лет. Стоимость билетов: 1 билет — 1200 рублей 2 билета — 2000 рублей Количество мест всего 20. Уточнить информацию и записаться на мастер-класс можно по телефону: 8-965-444-03-09 (тайм-кафе «Греча») или 8-977-633-63-40 (Магдалина)