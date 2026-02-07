Мастер-класс по рисованию вином
Федеративный проспект, 46к1
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Завершение:
1500₽
Возраст 18+
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Мастер-классы
Еда
Про событие
Забудь об обычных красках. В этот вечер твоим главным инструментом станет вино. Рисование вином — это про чувства, ароматы и расслабление. Ты научишься создавать эффектные градиенты и воздушные образы, вдыхая тонкий аромат напитка. В студии есть всё для твоего комфорта: проектор, картинки для референсов, уютная музыка и бокал вина.
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