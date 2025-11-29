Научишься играть на поющих чашах, гонгах и других перкуссионных музыкальных инструментах на очном мастер-классе от преподавателя Елены Старовой. Занятия идут два выходных дня, будет много практики на инструментах, важная и интересная теория. Этот курс для тебя, если ты: — Хочешь стать проводником звукотерапии и гонг-медитаций — Работаешь с людьми и хочешь добавить новые инструменты — Увлекаешься саморазвитием и хочешь выйти на новый уровень — Уже ведёшь практики и хочешь расширения за счёт новых знаний