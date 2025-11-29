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Мастер-класс по поющим чашам и гонгам

Меди Тур, Зоологическая улица, 4

Начало:

Завершение:

23000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Научишься играть на поющих чашах, гонгах и других перкуссионных музыкальных инструментах на очном мастер-классе от преподавателя Елены Старовой. Занятия идут два выходных дня, будет много практики на инструментах, важная и интересная теория. Этот курс для тебя, если ты: — Хочешь стать проводником звукотерапии и гонг-медитаций — Работаешь с людьми и хочешь добавить новые инструменты — Увлекаешься саморазвитием и хочешь выйти на новый уровень — Уже ведёшь практики и хочешь расширения за счёт новых знаний

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