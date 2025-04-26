На мастер-классе ты создашь собственное произведение искусства, которое станет не только отражением твоей индивидуальности, но и стильным элементом интерьера. У тебя будет возможность выбрать размер своего панно и погрузиться в творческий процесс в течение всего дня, а чтобы ты мог отдохнуть и насладиться атмосферой организаторы позаботятся о тебе и приготовят чай с конфетами. Записаться можно на сайте или по телефону 8-919-148-91-51 (whatsapp).