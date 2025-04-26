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Мастер класс по панно из гипса

Мастерская DiPaint, Нежинская улица, 17к4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты создашь собственное произведение искусства, которое станет не только отражением твоей индивидуальности, но и стильным элементом интерьера. У тебя будет возможность выбрать размер своего панно и погрузиться в творческий процесс в течение всего дня, а чтобы ты мог отдохнуть и насладиться атмосферой организаторы позаботятся о тебе и приготовят чай с конфетами. Записаться можно на сайте или по телефону 8-919-148-91-51 (whatsapp).

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