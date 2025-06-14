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Про событие
Мастер-класс в атмосфере чаепития «Алисы в стране чудес». Время милых, маленьких приключений, летний чай с мятой и душистое варенье – истинно летний девичник и повод надеть воздушное платье и шляпку. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).
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