Мастер-класс в атмосфере чаепития «Алисы в стране чудес». Время милых, маленьких приключений, летний чай с мятой и душистое варенье – истинно летний девичник и повод надеть воздушное платье и шляпку. Правила посещения: необходимо одеваться теплее, иметь с собой паспорт, нельзя приходить на каблуках, для оформления пробкового сбора необходимо написать организатору (@roof_180_rent).