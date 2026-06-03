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Мастер-класс по коллажным мини-зинам

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь создать зин — маленький авторский журнал из коллажей, рисунков, вырезок, текстур, билетов, фраз и всего, что откликается именно тебе. Что тебя ждёт? — Познакомишься с зином как с творческим форматом и его возможными темами. — Сделаешь простую основу, не требующую склеивания или сшивания. — Создашь собственный мини-зин в технике коллаж. — Проведёшь 1,5 часа в медитативном творческом процессе. Этот мастер-класс для тебя, если ты: — хочешь реализовать свою творческую идею в новой форме; — хочешь создать коллажный арт-объект с нуля; — хочешь расслабиться и провести время в спокойной обстановке и приятной компании. Все материалы будут предоставлены.

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