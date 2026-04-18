Если ты бережно хранишь красивые обрезки бумаги и не знаешь, что с ними делать — можно дать им вторую жизнь на мастер-классе. Инкрустация — это техника декорирования поверхности тонкими вставками из разных материалов. В коллаже она раскрывается через сочетание бумаги с разной текстурой, плотностью и цветом. На мастер-классе ты сможешь: — изучить технику по шагам — от подбора материалов до сборки композиции — познакомиться с тем, как её можно использовать в творчестве и оформлении — создать два готовых изделия — открытку и закладку — провести время в спокойном, медитативном процессе и немного замедлиться Опыт и особые навыки не требуются — мастер-класс подойдёт всем. Если появятся трудности — мягко подскажут и помогут. Все материалы предоставят. Запись в ТГ При отмене тобой записи менее, чем за 24 ч. до начала — оплата не возвращается, но может быть перенесена на другое мероприятие.