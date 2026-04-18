ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по коллажной технике «Аппликация-инкрустация»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Если ты бережно хранишь красивые обрезки бумаги и не знаешь, что с ними делать — можно дать им вторую жизнь на мастер-классе. Инкрустация — это техника декорирования поверхности тонкими вставками из разных материалов. В коллаже она раскрывается через сочетание бумаги с разной текстурой, плотностью и цветом. На мастер-классе ты сможешь: — изучить технику по шагам — от подбора материалов до сборки композиции — познакомиться с тем, как её можно использовать в творчестве и оформлении — создать два готовых изделия — открытку и закладку — провести время в спокойном, медитативном процессе и немного замедлиться Опыт и особые навыки не требуются — мастер-класс подойдёт всем. Если появятся трудности — мягко подскажут и помогут. Все материалы предоставят. Запись в ТГ При отмене тобой записи менее, чем за 24 ч. до начала — оплата не возвращается, но может быть перенесена на другое мероприятие.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста