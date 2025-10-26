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Мастер-классы
Про событие
Научишься проводить практики с шаманскими бубнами — игра на традиционных музыкальных инструментах поможет создать атмосферу для многих практик, звукотерапии и медитаций. Курс проводит шаман Александр Триян. Это обучение для тебя, если ты: — Хочешь научиться играть на шаманском бубне — Интересуешься культурой шаманов — Работаешь с людьми и хочешь добавить новые инструменты — Уже ведёшь звукотерапию и хочешь расширения за счёт новых знаний
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