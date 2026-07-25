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Мастер-класс по домашнему завариванию кофе

Школа бариста Рожь, Большой Волоколамский проезд, 23

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Освоишь на практике разные методы заваривания, поймёшь, как температура воды, степень помола и техника вливания влияют на вкус в чашке, и, самое главное, сможете повторить всё это дома. Программа: — дрип, френч-пресс, аэропресс, пуровер: разберёшь каждый метод на практике — как работает помол и почему это важнее, чем кажется — температура воды, соотношение кофе и воды, время заваривания — разберёшь все ключевые параметры — как выбрать оборудование для дома под свой запрос и бюджет — каппинг: научишься оценивать вкус и аромат, как профессионалы Ведущая: шеф-бариста сети кофеен Рожь

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