Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Что будет: — Упражнения на расслабление перед выходом на сцену; — Работа с эмоциями: как понимать свои эмоции, научиться их транслировать и быть интересным; — Научишься отыгрывать разных персонажей, делать это достоверно и подробно; — Работа с вниманием на сцене, как не забывать текст; — Работа с фантазией и воображением; — Тренинги на проживание; — Этюды на импровизацию. Ведущая: Анна-Мира Фэй, стендап-комик, основатель стендап-комьюнити, актриса любительского театра.
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