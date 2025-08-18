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  1. Москва
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Мастер-класс по актёрскому мастерству и StandUp импровизации

уточняй у организатора

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1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Что будет: — Упражнения на расслабление перед выходом на сцену; — Работа с эмоциями: как понимать свои эмоции, научиться их транслировать и быть интересным; — Научишься отыгрывать разных персонажей, делать это достоверно и подробно; — Работа с вниманием на сцене, как не забывать текст; — Работа с фантазией и воображением; — Тренинги на проживание; — Этюды на импровизацию. Ведущая: Анна-Мира Фэй, стендап-комик, основатель стендап-комьюнити, актриса любительского театра.

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