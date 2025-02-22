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Мастер-класс по актёрскому мастерству и стенд-ап импровизации

уточняй у организатора

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1500₽
Возраст 18+
Стендап
Мастер-классы

Про событие

Упражнения на расслабление перед выходом на сцену. Работа с эмоциями: как понимать свои эмоции, научиться их транслировать и быть интересным. Будешь учиться отыгрывать разных персонажей, делать это достоверно и подробно. Работа с вниманием на сцене, как не забывать текст и быть выключённым. Работа с фантазией и воображением. Тренинги на проживание. Этюды на импровизацию. Ведущая: Анна-Мира Фэй- стенд-ап комик, основатель стенд-ап комьюнити и актриса любительского театра. 22.02 и 23.02 в 13:00 Продолжительность 2 часа Место: уютный бар рядом с метро Электрозаводская Регистрация: https://t.me/Socialize_reg_bot

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