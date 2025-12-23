Создай натуральный венок из хвойных веток с декором в актуальном русском стиле или с другим оформлением под твоё настроение. Он станет настоящим украшением дома или подарком для ваших близких. На фоне включим новогодний фильм, попьем горячий чай и поделимся своими новогодними традициями – создадим себе праздничное настроение. На МК ты научишься: - как правильно выбрать ветки для венка - как закрепить ветки на основе - как просто и со вкусом декорировать венок - разным лайфхакам, как повесить венок и сохранить его свежим надолго. Все материалы входят в стоимость. Исток ДК — это проект Софьи Эрнст и Юлии Журавлевой. Здесь сохраняют и продвигают живую традиционную культуру и фольклор в контексте современный городской жизни. Мастер Дарья Анисимова — декоратор интерьера, сет-стилист.