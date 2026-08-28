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Море акварелью

Начало
улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуем акварелью, пьём вино. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате.

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