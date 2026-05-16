На мастер-классе ты научишься работать с землёй, узнаешь всё о кактусах и суккулентах и получишь советы эксперта. В стоимость входит: – Ёмкость для флорариума – Кактусы, суккуленты – Эпоксидная смола и декор – Все необходимые материалы и инструменты – Индивидуальная консультация и помощь мастера