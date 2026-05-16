Флорариум боул со светящимся водоёмом
Денисовский переулок, 8/14
Начало:
Завершение:
3499₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты научишься работать с землёй, узнаешь всё о кактусах и суккулентах и получишь советы эксперта. В стоимость входит: – Ёмкость для флорариума – Кактусы, суккуленты – Эпоксидная смола и декор – Все необходимые материалы и инструменты – Индивидуальная консультация и помощь мастера
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