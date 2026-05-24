На мастер-классе ты научишься работать со мхом, узнаешь всё о создании композиции и получишь советы эксперта. В стоимость входит: – Основа для панно; – Натуральный мох и декоративные элементы; – Все необходимые инструменты; – Индивидуальная консультация и помощь мастера.