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Фитопанно со стабилизированными цветами

Студия Handy Class
Денисовский переулок, 8/14

Начало:

Завершение:

3699₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты научишься работать со мхом, узнаешь всё о создании композиции и получишь советы эксперта. В стоимость входит: – Основа для панно; – Натуральный мох и декоративные элементы; – Все необходимые инструменты; – Индивидуальная консультация и помощь мастера.

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