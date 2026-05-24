Фитопанно со стабилизированными цветами
Денисовский переулок, 8/14
Начало:
Завершение:
3699₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты научишься работать со мхом, узнаешь всё о создании композиции и получишь советы эксперта. В стоимость входит: – Основа для панно; – Натуральный мох и декоративные элементы; – Все необходимые инструменты; – Индивидуальная консультация и помощь мастера.
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