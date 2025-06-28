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[отменено] Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира

Citrus Hall, Садовническая улица, 78с5

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Внимание: событие отменено организатором. Шоу, основанное на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Зрителей приглашают войти в загадочную атмосферу Нехорошей квартиры, где разворачиваются события, связанные с мистикой и философскими вопросами о жизни, смерти и внутреннем мире человека. Участники шоу смогут встретиться с такими культовыми персонажами, как Мастер, Маргарита, Воланд и другие, что позволит им получить уникальный опыт взаимодействия с героями произведения. Основная тема спектакля заключается в исследовании темных сторон человеческой жизни и обнажении скрытых страхов. Зрители не только наблюдают за действием, но и становятся его частью, обретая возможность поразмышлять о своих собственных переживаниях и внутреннем мире. Это погружение в атмосферу мистики и загадки создает увлекательное и глубокое театральное переживание.

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