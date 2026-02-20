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Масленица

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тёплый масленичный вечер в духе русского народного праздника. Что будут делать: – есть румяные блины с мёдом, сметаной и вареньем – пить чай и морс – расписывать деревянные ложки и шкатулки – провожать зиму и встречать весну – смотреть культовые фильмы Что включено в стоимость: – все необходимые материалы – угощения: блины с топпингами, чай и морс Расписание фильмов: 20 февраля в 19:00 — «Девчата» 21 февраля в 18:00 — «Любовь и голуби» 22 февраля в 14:00 — «Свадьба в Малиновке» Продолжительность: 2 часа

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