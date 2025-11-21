Совместная тематическая вечеринка «Маскарад звуков». Хедлайнером вечера станет Oliver Poll с проектом Civilization live (orchestra) — основатель культовых вечеринок, известных в России и за рубежом. В программе: оперные выступления Михаила Виноградова, Ивана Крюкова и Алисы Литко, диджей-сеты от DJ Pashura и DJ Napolli, специальный гость: Isaac Nightingale, а также поэмы классиков в электронном исполнении от Oliver Poll. Бар «Шаляпин», расположенный в отеле «Метрополь», объединяет атмосферу начала XX века и коктейльный барный формат, а интерьер связывает исторические залы и бар в единое пространство современной классики. Погрузись в атмосферу загадочности и магии на вечеринке «Маскарад Звуков». Это событие, где музыка и маски создают неизгладимый опыт — каждый гость становится частью тайны, скрываясь за стильной маской. Dress code — Маскарад.