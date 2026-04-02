Нескромное обаяние рок-н-ролла. Яркие вокалистки порадуют тебя любимыми песнями, которые давно стали классикой рок-н-рольного фонда, в воздухе будут буквально летать искры. Представь, что ты перенесся из серых будней в яркую и праздничную реальность старых-добрых 50-х, где женщины прекрасны как богини, мужчины сильны и элегантны, автомобили роскошны, и жизнь легка и сладостна, как бокал шампанского. Если ты неравнодушен к пинап-постерам, твоё сердце замирает от шуршания иглы по старому винилу с рокабилли, свингом, рок-н-роллом, кантри, буги и кучей других зажигательных ритмов… Если такие имена, как, например, Brenda Lee, Wanda Jackson, Janis Martin — не пустой звук для тебя… Если ты не против провести вечер в компании очаровательных девушек, выбирающих алую помаду и каблуки, то Marshmallows просто созданы для тебя,