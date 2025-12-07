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Марсель: ХХ лет на бис

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 11000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сюрпризы и специальные гости, расширенный состав музыкантов и энергетика, которая не оставит равнодушным никого. Уже два десятилетия «Марсель» остаются одной из самых узнаваемых и любимых групп на российской музыкальной сцене. За это время коллектив выпустил десятки хитов, покоривших сердца миллионов слушателей. В их числе: «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Сколько бы», «Туда где», «Настроение осень», «Полетели в небеса», «Здравствуй, мам» и многие другие. Группа продолжает регулярно радовать поклонников новыми композициями, поэтому и здесь не обойдётся без премьер.

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