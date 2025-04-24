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Markina

Гончарная улица, 7/4с1

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1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Юная артистка, которая делится переживаниями своего поколения. Тебя ждут живые тексты, которые ведут с тобой беседу, печалят и смешат, гитарная тоска и экспрессивная электроника. Ещё одна визитная карточка концертов — импровизации. Зрители выбирают жанр, а Маркина начинает с залом фристайл-игру. Например, пишет саундтрек к их любимому мультику или передаёт послание бывшему из зала.

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