Юная артистка, которая делится переживаниями своего поколения. Тебя ждут живые тексты, которые ведут с тобой беседу, печалят и смешат, гитарная тоска и экспрессивная электроника. Ещё одна визитная карточка концертов — импровизации. Зрители выбирают жанр, а Маркина начинает с залом фристайл-игру. Например, пишет саундтрек к их любимому мультику или передаёт послание бывшему из зала.