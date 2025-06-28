Авторские товары и редкие находки — камни, амулеты, свечи, косметика, ювелирные изделия, одежда ручной работы. 6 уникальных зон: — Красота; — Парфюмерия и косметика; — Биохакинг; — Дом и декор; — Саморазвитие и практики; — Любовь и отношения. Новые возможности: — Встретиться с брендами и мастерами; — Увидеть эксклюзивные товары ручной работы; — Получить практические советы от профессионалов из различных индустрий; — Окунуться в невероятную атмосферу и найти новые знакомства. 28-29 июня с 12:00 до 20:00