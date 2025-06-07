ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Маркет под открытым небом

Трикки, Мясницкая улица, 42с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Маркет Китч с SUR.Moscow, который пройдет во внутреннем дворике ресторана Трикки. Будет тёплая погода, танцы, море активностей и сюрпризов от партнёров, вкуснейшая еда, напитки и невероятная вечеринка в самом сердце города. 7-8 июня с 12:00 до 22:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста