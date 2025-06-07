Маркет Китч с SUR.Moscow, который пройдет во внутреннем дворике ресторана Трикки. Будет тёплая погода, танцы, море активностей и сюрпризов от партнёров, вкуснейшая еда, напитки и невероятная вечеринка в самом сердце города. 7-8 июня с 12:00 до 22:00