Маркет на курьих ножках
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Необычное
Про событие
Маркет состоится в уютном пространстве РанДом Культуры. Авторы уже активно готовятся к мероприятию. Что тебя ждет: 22 художника, которые представят на маркете свои товары: украшения, графику, одежду и керамику. 6 мастер-классов по созданию брелков из бусин, самодельных блокнотов, тканевых и бумажных коллажей и интерьерных подвесок Лотерея с возможностью выиграть призы от авторов маркета. Как всегда, дружеская атмосфера РанДома с возможностью поболтать, выпить чаю и познакомиться с новыми людьми. Вход свободный. Бери наличку для оплаты на маркете! Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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