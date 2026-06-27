ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Маркет на курьих ножках

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Маркет состоится в уютном пространстве РанДом Культуры. Авторы уже активно готовятся к мероприятию. Что тебя ждет: 22 художника, которые представят на маркете свои товары: украшения, графику, одежду и керамику. 6 мастер-классов по созданию брелков из бусин, самодельных блокнотов, тканевых и бумажных коллажей и интерьерных подвесок Лотерея с возможностью выиграть призы от авторов маркета. Как всегда, дружеская атмосфера РанДома с возможностью поболтать, выпить чаю и познакомиться с новыми людьми. Вход свободный. Бери наличку для оплаты на маркете! Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста