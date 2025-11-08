Мероприятие соберет российские и зарубежные бренды, которые покажут свои украшения ручной работы из различных материалов — ювелирные, стекло, вышивка, полимерная глина, керамика и др. Каждый автор — со своим узнаваемым стилем. Приходи отыскать тот самый элемент, который дополнит и раскроет твой стиль.