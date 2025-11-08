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Маркет авторских украшений AuroYou

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Мероприятие соберет российские и зарубежные бренды, которые покажут свои украшения ручной работы из различных материалов — ювелирные, стекло, вышивка, полимерная глина, керамика и др. Каждый автор — со своим узнаваемым стилем. Приходи отыскать тот самый элемент, который дополнит и раскроет твой стиль.

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