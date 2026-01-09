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Марк Шагал. Картины, написанные цветами любви

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Родившись в нищете, за чертой оседлости Марк Шагал сказал: «Я не хочу быть, как все, хочу видеть свой мир, свою красоту!». Шагал не принадлежал ни к одному течению авангарда, но занял свое место в истории мировой художественной культуры наравне с Пикассо, Матиссом, Дали. На лекции узнаешь: удивительную историю Марка Шагала: от ученика до великого художника; каким образом исполнилось предсказание гадалки –невероятная жизнь, одна необыкновенная любовь и две обыкновенные, смерть в полете; кого кроме летающих людей мы можем встретить на его полотнах; чем кроме живописи поразил мир Шагал. Лекцию читает Политова Анна – режиссёр-постановщик, лектор, педагог. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.

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