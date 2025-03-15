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Maria Kon

ул Гончарная 7/4

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от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Экранная дистанция» — новая концертная программа MARIA KON, размывающая границу между слушателем и артистом на экране, объединяя всё в единый водоворот звука. 15 марта, в Powerhouse, MARIA KON представит новые, ещё не вышедшие треки, которые раскрывают мультижанровый мир артиста, усиливая эффект присутствия через искренность и честность её музыки. Вместе с обновлённым составом музыкантов MARIA KON создаст неповторимую атмосферу, где найдётся место танцевальным техно-поп мотивам, агрессивному речитативу и громким гитарным риффам. Это будет вечер, где экран не помеха, а дверь к истинным эмоциям.

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