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Про событие
Яркие поп-мотивы, размеренный R&B и пружинящая электроника от автора-исполнительницы и вокалистки группы RSAC. На концерте, приуроченном ко Дню рождения Марбл, тебя ждут главные песни артистки, подкреплённые воздушной атмосферой и гармонией музыки. Открытие дверей – 19:30.
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