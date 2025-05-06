Яркие поп-мотивы, размеренный R&B и пружинящая электроника от автора-исполнительницы и вокалистки группы RSAC. На концерте, приуроченном ко Дню рождения Марбл, тебя ждут главные песни артистки, подкреплённые воздушной атмосферой и гармонией музыки. Открытие дверей – 19:30.