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Манго Буст

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

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Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Обаятельная группа из Йошкар-Олы, дающая свежий взгляд на инди-поп и бедрум-звук из середины десятых. Авторы «Супа у мамы» и других треков, которые хочется держать в плейлисте, не так часто выбираются с концертами в Москву. Манго Буст приедут в гости, чтобы сыграть концерт в клубе «Мунк» — отличный повод наконец услышать любимые песни вживую и познакомиться с группой поближе.

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