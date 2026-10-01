Обаятельная группа из Йошкар-Олы, дающая свежий взгляд на инди-поп и бедрум-звук из середины десятых. Авторы «Супа у мамы» и других треков, которые хочется держать в плейлисте, не так часто выбираются с концертами в Москву. Манго Буст приедут в гости, чтобы сыграть концерт в клубе «Мунк» — отличный повод наконец услышать любимые песни вживую и познакомиться с группой поближе.