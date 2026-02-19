Вечер, где встречаются стендап, театр и история художника-бунтаря! «Мане» — это не лекция об искусстве и не скучный моноспектакль в свете фонаря. Это живой разговор о смелости, свободе и мечте. Камерный спектакль, основанный на биографии художника Эдуарда Мане. Здесь на одной сцене встречаются три жанра: ирония стендапа, глубина театра, искренность живого рассказа. Рассказчик: Илья Шпак Режиссёр: Семён Барков