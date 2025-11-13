Экранизация одноимённого романа Дэшила Хэмметта. В Сан-Франциско частные детективы Сэм Спейд и Майлз Арчер встречают потенциальную клиентку Рут Уондерли. Она утверждает, что ищет свою пропавшую сестру, которая сбежала из их дома в Нью - Йорке и приехала в город с мужчиной по имени Флойд Терсби. Арчер соглашается помочь вернуть её сестру. Однако позже той же ночью Спейду сообщают, что Арчер убит, и подозрения падают на самого Спейда. На следующий день таинственная клиентка возвращается и, назвавшись другим именем, признаётся, что её история была выдумкой. Вскоре Спейда находит другой клиент, который предлагает ему 5000 долларов за поиск некоей статуэтки «чёрной птицы». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Режиссер: Джон Хьюстон В ролях: Хамфри Богарт, Мэри Астор, Глэдис Джордж, Петер Лорре, Бартон МакЛэйн, Ли Патрик, Сидни Гринстрит, Уорд Бонд, Джером Кауэн 1941, 100 мин., нуар, США