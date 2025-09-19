ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Малер в миниатюре. Первая симфония: камерная версия

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В этом году отмечается юбилей Густава Малера, и в рамках совместного проекта с ДК Рассвет ансамбль Pelle d’Oca представляет слушателям свой вариант малеровских сочинений, специально адаптированных для камерного состава. На первом концерте прозвучит Первая симфония, имеющая собственная заглавие — «Титан». Версии симфоний Малера для камерных ансамблей существуют с тех пор, как в 1918 году Арнольд Шёнберг основал в Вене Общество частных музыкальных концертов. Камерные версии сохраняют масштабность симфоний, но каждая оркестровая группа представлена в них одним инструментом. Экспрессивная сила музыки в таком переложении ничуть не теряется: характерная для Малера контрастность между светом и мраком, ликованием и отчаянием проявляется еще острее.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста