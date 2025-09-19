В этом году отмечается юбилей Густава Малера, и в рамках совместного проекта с ДК Рассвет ансамбль Pelle d’Oca представляет слушателям свой вариант малеровских сочинений, специально адаптированных для камерного состава. На первом концерте прозвучит Первая симфония, имеющая собственная заглавие — «Титан». Версии симфоний Малера для камерных ансамблей существуют с тех пор, как в 1918 году Арнольд Шёнберг основал в Вене Общество частных музыкальных концертов. Камерные версии сохраняют масштабность симфоний, но каждая оркестровая группа представлена в них одним инструментом. Экспрессивная сила музыки в таком переложении ничуть не теряется: характерная для Малера контрастность между светом и мраком, ликованием и отчаянием проявляется еще острее.