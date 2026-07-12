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Маленькое гастроприключение

Сбор: Преображенский рынок, улица Преображенский Вал, 17

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Самые красивые помидоры сами себя не раскупят! Это будет день, когда ты сходишь на рынок за свежими продуктами, а после приготовишь всё на кухне. Что тебя ждёт? Сходишь на Преображенский рынок, где обойдёшь всех продавцов, а если захочешь, то можешь заглянуть в молочную и мясную лавку. Далее ты отправишься прямиком на кухню и приготовишь следующие блюда: — Капрезе из фермерских томатов с домашним песто — Взбитое лимонное масло (к свежему хлебу) — Запечённые овощи с секретными намазками — Лазанья с молодыми томатами (мясная) и овощная фаворитка — Фермерская клубника с фирменным кремом А также посмотришь отрывок из документального фильма «Noma: Мой идеальный шторм», который рассказывает о знаменитом шеф-поваре Рене Редзепи, который превратил свой копенгагенский ресторан в место мирового значения, используя только локальные продукты Сбор у входа на рынок — 12:00

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