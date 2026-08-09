Мастер-класс, на котором ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Будешь рисовать акрилом и пить винишко:) Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Стоимость в зависимости от размера холста: – 30/40 см – 4500 рублей; – 40/50 см – 5500 рублей.