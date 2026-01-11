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Макс Евдокимов и Андрей Атлас

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Полтора часа лучших шуток от Максима и Андрея. Макс Евдокимов —участник «Открытого Микрофона» на ТНТ, ведущий «Comedy Радио». В ноябре 2020 выпустил сольный концерт на Outside StandUp, вышедший в тренды русского YouTube. Андрей Атлас — стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился зрителям своим честным юмором, эмоциональной подачей и критичным взглядом на жизнь. В проекте Roast Battle от «LABELCOM» он показал себя как комик, умеющий спокойно принимать свои недостатки и умело высмеивать недостатки других.

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