Полтора часа лучших шуток от Максима и Андрея. Макс Евдокимов —участник «Открытого Микрофона» на ТНТ, ведущий «Comedy Радио». В ноябре 2020 выпустил сольный концерт на Outside StandUp, вышедший в тренды русского YouTube. Андрей Атлас — стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился зрителям своим честным юмором, эмоциональной подачей и критичным взглядом на жизнь. В проекте Roast Battle от «LABELCOM» он показал себя как комик, умеющий спокойно принимать свои недостатки и умело высмеивать недостатки других.