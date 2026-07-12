Уникальный вечер кино, посвящённый столетию сюрреализма — культурного движения, перевернувшего наше восприятие реальности. Тебя ждёт незабываемое путешествие в мир абсурда, сновидений и подсознательного, где границы между реальным и воображаемым стираются, а искусство превращается в мистерию. В программе: два культовых шедевра сюрреалистического кинематографа — La Perle (1929) и Meshes of the Afternoon (1943). Эти фильмы стали важными вехами в истории авангардного искусства, нарушая законы логики и открывая новые измерения киноязыка. О лекторе: Светлана Соколова — художественный энтузиаст, художник-иллюстратор, лектор по современному искусству и моде, преподаватель иностранных языков. Немного формальностей: После записи и оплаты билета за тобой автоматически бронируется место на встрече. Накануне мероприятия тебе отправят напоминание о встрече и точный адрес. Что делать, если ты понимаешь, что не сможешь присутствовать на мероприятии? Возврат билетов не осуществляется, но можно написать организатору и передать участие другому человеку, сообщив его контактные данные.