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Magic Fest: Halloween

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с15

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 12000₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Мультифандомный гик-фестиваль. Надевай свой самый красивый костюм и удобную обувь, бери верных друзей и начинай. Добро пожаловать на праздник, чудеса и магия уже ждут. «Мэджик Фест» это: — Необычайные лавки бродячих торговцев с уникальным авторским тематическим мерчем. (Тематический маркет и аллея Авторов). — Испытания для духа и тела, для умных и отважных. (Конкурсы, активности на авторских, уникальных стендах по любимым гик-вселенным). — Приключения для самых решительных и безумных. (Большой квест Фестиваля с ценными призами и валютой Фестиваля). — Возможность испытать свою удачу (Множество бесплатных конкурсов и лотереи с подарками для гостей). — Путешествие и погружение в любимые фентези-миры (Актеры, стенды и фото-зоны). — Зажигательные празднования (Танцы и приглашённые именитые вокалисты). — Уроки магии и волшебства с мудрыми наставниками (Лекции и мастер-классы с приглашенными популярными гостями и мастерами своего дела). — Таверна «Лисья нора» (Кафе со вкусностями и бар уникальных паровых тематических напитков). — И, конечно же, личная встреча с героями любимых произведений (Косплееры и конкурс косплея). 16+ с 11:30 до 18:30 18+ с 19:00 до 00:00 Больше информации об активностях: https://vk.com/magic.festival

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