Возраст 18+
Игры
Про событие
Мафия Awaken — этой ночью ты проснёшься по-настоящему. Скучная классика умерла. Да здравствует хаос 30+ ролей. Представь: ты не просто «Красный» или «Чёрный». Ты — Фортуна, которая испытывает свою удачу. Ты — Адвокат, который пытается вычислить «своих». Ты — Продажный тюремщик, превращающий ночь в фарс. В Awaken партия никогда не повторится. Это не хобби. Это — клуб живого детектива, где каждый вечер — премьера. Как проходит твой вечер: Ср, Пт, Вс с 19:00 до 00:00 — ты выпадаешь из реальности. Кальян, еда, напитки. Будет реквизит — не бумажки, а реальные артефакты. Ведущий не просто читает текст по бумажке, он проживает игру с тобой. Почему ты должен прийти: Система рейтинга + магазин — прокачивайся и открывай эксклюзивные вещи. Здесь есть ради чего стараться. Живой чат - https://t.me/AwakenMafia — и бот — https://t.me/awaken_community_bot — правила всегда под рукой, а комьюнити — на связи даже между играми. Лучшие условия: · Новичок? Вторая игра за 500р. (вместо 1000р.) · Привёл друга? Скидка на следующую игру · Задолбался платить каждый раз? Бери абонемент Ты или ведёшь, или ведомый. Запись в ТГ или по тел. (смс) Количество мест — как хороших игроков — ограничено.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи