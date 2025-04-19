ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Mafia: The Golden Age of Hollywood

The Nest
Сретенский бульвар 1

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 25000₽
Возраст 18+
Игры
Спектакли
Еда

Про событие

Иммерсивное шоу в атмосфере эпохи, где роскошь сплетается с опасностью. Живой джаз, коктейли в стиле 1950-х и фотосессия в декорациях золотой эры. Тебя ждёт встреча с легендами: прекрасная Мэрилин Монро и крёстный отец этого вечера, Марлон Брандо, вовлекут тебя в мир, где каждый жест решает судьбу кинозвёзд. В программе: - Шампанское в дегустационном зале; - Фотографии на винтажную плёнку; - Иммерсивная игра с неожиданными поворотами; - Знакомства и доступ в закрытый чат клуба; - Подарки и многое другое.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста