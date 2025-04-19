Иммерсивное шоу в атмосфере эпохи, где роскошь сплетается с опасностью. Живой джаз, коктейли в стиле 1950-х и фотосессия в декорациях золотой эры. Тебя ждёт встреча с легендами: прекрасная Мэрилин Монро и крёстный отец этого вечера, Марлон Брандо, вовлекут тебя в мир, где каждый жест решает судьбу кинозвёзд. В программе: - Шампанское в дегустационном зале; - Фотографии на винтажную плёнку; - Иммерсивная игра с неожиданными поворотами; - Знакомства и доступ в закрытый чат клуба; - Подарки и многое другое.