Обитель, где люди, музыка, бар и кухня создают особую энергию. Ты не просто гость — ты часть живого потока, который наполняет это пространство. В The Nest вкус так же важен, как музыка. В каждой детали — страсть к гастрономии, любовь к необычным сочетаниям и желание удивлять. Здесь рождаются коктейли, созданные с помощью роторных испарителей, вакуумных техник и молекулярных экспериментов. Это чистая магия вкуса, которую невозможно повторить. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-02:00 https://thenest.ru/
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