  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

The Nest

Москва, улица Сретенка, 4

Телефон

Telegram

Обитель, где люди, музыка, бар и кухня создают особую энергию. Ты не просто гость — ты часть живого потока, который наполняет это пространство. В The Nest вкус так же важен, как музыка. В каждой детали — страсть к гастрономии, любовь к необычным сочетаниям и желание удивлять. Здесь рождаются коктейли, созданные с помощью роторных испарителей, вакуумных техник и молекулярных экспериментов. Это чистая магия вкуса, которую невозможно повторить. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-02:00 https://thenest.ru/
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста