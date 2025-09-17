Минимализм без минимализма: сочинения русских композиторов, объединенные влиянием минималистской эстетики, но не принадлежащие ей в полной мере. mader nort — творческое объединение музыкантов, танцовщиков, актёров и медиахудожников из Санкт-Петербурга, стилистически определяющее себя как академический андеграунд. mader nort популяризирует минимализм как концепцию, исследует русский культурный код, ищет красоту в музыке и в актуальном культурном пространстве. проект основан Ярославом Коваленко и Владиславом Федоровым в 2022 году. Программа: Настасья Хрущева. Пять барочных стратегий «В «Пяти барочных стратегиях» барокко как стилевой конструкт подвергается процессу гниения: о плодотворном гниении (putrefaction) говорят многие алхимические трактаты; предшествует же гниению спуск в гробницу Осириса, чернь-чернее-чёрной-черни. Четыре части этого опуса представляют собой четыре стадии гниения; пятая же часть — фуга, но она не очень удалась» (Настасья Хрущева). Сергей Ахунов. Джаз Цикл по мотивам одноименного альбома аппликаций Анри Матисса. «Живые и яркие образы, которые я использовал, возникли на основе воспоминаний о цирке, народных сказаний и путешествий. мне захотелось как-то систематизировать собственные ощущения, возникшие от хроматических и ритмических импровизаций» (Анри Матисс). Павел Карманов. Второй снег на стадионе «Я хочу писать музыку, чтобы порадовать человека. Мне хочется отпустить слушателя домой в хорошем настроении, чтобы ему жить было легче, а не тяжелее. Большинство современных композиторов пишут кошмарный скрежет, который только давит на простую публику. А я пишу для водителя троллейбуса. Он меня волнует гораздо больше, чем профессор из консерватории» (Павел Карманов). Настасья Хрущева. Русские тупики «Это цикл о красоте, это рефлексия на тему музыки XIX века, признание в любви Чайковскому, это купание в бесконечных гармонических оборотах. В тупиках выражается бесконечность, как форма — повторение паттернов рождает эту тупиковость, в общем, «тупики» здесь в самом лучшем смысле слова употребляются. Это не тупики, а как бы лабиринты красоты» (Настасья Хрущева). Лидия Коваленко, скрипка Ярослав Коваленко, фортепиано