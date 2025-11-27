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Концерты
Про событие
Саша Эр из группы ЛЮТИК приезжает в Москву со своим ежегодным концертом в клуб, чтобы отметить с тобой свою свадьбу, день рождения, выход нового альбома и Новый год — всё в один вечер. Горько! Счастья, здоровья, детишек побольше — и, конечно же, с наступающим.
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