Саша Эр из группы ЛЮТИК приезжает в Москву со своим ежегодным концертом в клуб, чтобы отметить с тобой свою свадьбу, день рождения, выход нового альбома и Новый год — всё в один вечер. Горько! Счастья, здоровья, детишек побольше — и, конечно же, с наступающим.